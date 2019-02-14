Биологи нашли у древнего ископаемого паука светоотражающие глаза





Биологи обнаружили в древних сланцах формации Чинджу отпечатки пауков, которые жили в меловом периоде 110-113 млн лет назад. Учёные расширили список известных видов тех времён до 11. Больше всего специалистов заинтересовал паук семейства Lagonomegopidae с тапетумом, отражательной оболочкой глаз.У млекопитающих он обеспечивает ночное видение, светясь в темноте, например, у кошек. Однако у паукообразных присутствует совершенно иное строение органов зрения. У найденной особи тапетумом покрыты лишь задние срединные глаза.Представляет собой оболочка серповидное образование в форме каноэ, как принято характеризовать её в науке. Две боковые стенки тапетума разделяются щелью с нервными волокнами. Такие глаза есть и у современных пауков Theridiidae и Araneidae. Следы древних хищных членистоногих хорошо сохранились, ведь погибшие особи оказались под водой, где бактерии разложили их не сразу. В этом сланец имеет большое преимущество перед янтарём.