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Биологи нашли у древнего ископаемого паука светоотражающие глаза

Корейские и американские биологи нашли у древнего ископаемого паука Lagonomegopidae светоотражающие глаза. Их строение позволяло хищнику видеть в темноте.
Биологи нашли у древнего ископаемого паука светоотражающие глаза

Биологи обнаружили в древних сланцах формации Чинджу отпечатки пауков, которые жили в меловом периоде 110-113 млн лет назад. Учёные расширили список известных видов тех времён до 11. Больше всего специалистов заинтересовал паук семейства Lagonomegopidae с тапетумом, отражательной оболочкой глаз.

У млекопитающих он обеспечивает ночное видение, светясь в темноте, например, у кошек. Однако у паукообразных присутствует совершенно иное строение органов зрения. У найденной особи тапетумом покрыты лишь задние срединные глаза.

Представляет собой оболочка серповидное образование в форме каноэ, как принято характеризовать её в науке. Две боковые стенки тапетума разделяются щелью с нервными волокнами. Такие глаза есть и у современных пауков Theridiidae и Araneidae. Следы древних хищных членистоногих хорошо сохранились, ведь погибшие особи оказались под водой, где бактерии разложили их не сразу. В этом сланец имеет большое преимущество перед янтарём.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:16

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