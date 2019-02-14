Марина Федункив удивила поклонников помолодевшим видом

В своем профиле Марина Федункив поделилась новым постом, где заявила, что влюбленные встречают 14 февраля, пока не влюбленные — 13-го. Таким образом актриса дала понять, что не слишком тронута связанным с Днем святого Валентина ажиотажем. Впрочем, основное внимание многочисленные фолловеры обратили не на слова кумира, а на ее фото, которым звезда сопроводила пост.Знаменитость позирует сидя в кресле на очередных съемках, будучи облаченной в яркий пиджак, с легким макияжем и аккуратной укладкой. Многие подписчики отметили, что с каждым разом 47-летняя артистка словно становится моложе и выглядит все краше. Некоторые даже заподозрили у нее “болезнь Бенджамина Баттона”. Большинство уверены, что все дело в удачном образе и качественном мейкапе.