Компания Audi показала эскизы концепта нового электрокара Q4 e-tron





Компания Audi тщательным образом скрывает внешний вид нового внедорожника, однако он уже был замечен во время прохождения зимних испытаний, тогда его облачили в камуфляж. Новые эскизы примерно демонстрируют, какими будут экстерьер и интерьер у Audi Q4 e-tron.Производители оборудовали автомобиль широкой радиаторной решеткой, традиционными зеркалами заднего вида, пришедшими на замену новомодным сенсорам, а также специфическими светодиодными фарами. Внутри купеобразного салона находится ориентированная на водителя приборная панель с сенсорными экранами. Внедорожник Audi Q4 e-tron является новым поколением электрических автомобилей. Его массовое производство начнется в 2021 году, а появление на рынке стандартного Q4 ожидается уже в конце нынешнего года.