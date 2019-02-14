Компания Audi показала эскизы концепта нового электрокара Q4 e-tron
Немецкий автопроизводитель представил официальные эскизы нового электрического внедорожника Audi Q4 e-tron. Официальная презентация автомобиля должна состояться в марте 2019 года, но пока неизвестно, покажут ли внедорожник таким, каким он выглядит на эскизе, или внешний вид Audi Q4 e-tron будет немного иным.
Компания Audi тщательным образом скрывает внешний вид нового внедорожника, однако он уже был замечен во время прохождения зимних испытаний, тогда его облачили в камуфляж. Новые эскизы примерно демонстрируют, какими будут экстерьер и интерьер у Audi Q4 e-tron.
Производители оборудовали автомобиль широкой радиаторной решеткой, традиционными зеркалами заднего вида, пришедшими на замену новомодным сенсорам, а также специфическими светодиодными фарами. Внутри купеобразного салона находится ориентированная на водителя приборная панель с сенсорными экранами. Внедорожник Audi Q4 e-tron является новым поколением электрических автомобилей. Его массовое производство начнется в 2021 году, а появление на рынке стандартного Q4 ожидается уже в конце нынешнего года.
Компания Audi тщательным образом скрывает внешний вид нового внедорожника, однако он уже был замечен во время прохождения зимних испытаний, тогда его облачили в камуфляж. Новые эскизы примерно демонстрируют, какими будут экстерьер и интерьер у Audi Q4 e-tron.
Производители оборудовали автомобиль широкой радиаторной решеткой, традиционными зеркалами заднего вида, пришедшими на замену новомодным сенсорам, а также специфическими светодиодными фарами. Внутри купеобразного салона находится ориентированная на водителя приборная панель с сенсорными экранами. Внедорожник Audi Q4 e-tron является новым поколением электрических автомобилей. Его массовое производство начнется в 2021 году, а появление на рынке стандартного Q4 ожидается уже в конце нынешнего года.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:46