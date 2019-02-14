АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA запустит новый телескоп для изучения происхождения Вселенной
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Компания Audi показала эскизы концепта нового электрокара Q4 e-tron

Немецкий автопроизводитель представил официальные эскизы нового электрического внедорожника Audi Q4 e-tron. Официальная презентация автомобиля должна состояться в марте 2019 года, но пока неизвестно, покажут ли внедорожник таким, каким он выглядит на эскизе, или внешний вид Audi Q4 e-tron будет немного иным.
Компания Audi показала эскизы концепта нового электрокара Q4 e-tron

Компания Audi тщательным образом скрывает внешний вид нового внедорожника, однако он уже был замечен во время прохождения зимних испытаний, тогда его облачили в камуфляж. Новые эскизы примерно демонстрируют, какими будут экстерьер и интерьер у Audi Q4 e-tron.
Компания Audi показала эскизы концепта нового электрокара Q4 e-tron

Производители оборудовали автомобиль широкой радиаторной решеткой, традиционными зеркалами заднего вида, пришедшими на замену новомодным сенсорам, а также специфическими светодиодными фарами. Внутри купеобразного салона находится ориентированная на водителя приборная панель с сенсорными экранами. Внедорожник Audi Q4 e-tron является новым поколением электрических автомобилей. Его массовое производство начнется в 2021 году, а появление на рынке стандартного Q4 ожидается уже в конце нынешнего года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Салтыкова показала в Instagram
Уборщица обнаружила мертвого дипломата
Принцесса Монако приедет на фестиваль
В Антарктиде уфологи обнаружили следы
Ученые: Благодаря школьным обедам дети
Ученые выяснили природу поцелуев
Вера Брежнева в День святого Валентина
Ученые: Горячая ванна дает эффект
Певица Екатерина Семенова рассказала,
Airbus завершает производство
Биологи нашли у древнего ископаемого
В Москве скончался народный артист
Брэд Питт и Дженнифер Энистон связаны
NASA запустит новый телескоп для
Марина Федункив удивила поклонников
Ученые по поднятым со дна моря
Светлана Лобода посвятила трогательный
Компания Audi показала эскизы концепта
Дочь Джонни Деппа показала в Instagram
Елена Малышева сватает своего младшего
Disney показал первый тизер "Холодного
Глафира Тарханова в День всех
Филипп Киркоров получил от поклонницы
Съемки фильма Discovery о перевале
Настя Ивлеева не может сдержать эмоций
Ирина Дубцова представила новую песню в
Антарктические ледники прогибаются
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram
Анна Калашникова обнажилась для
Виктория Лопырёва показала в Instagram
Просмотреть все новости