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Светлана Лобода посвятила трогательный пост сыгравшему в ее новом клипе актеру Алексею Зловедову

Светлана Лобода посвятила трогательный пост в Instagram модели и актеру Алексею Зловедову. Последний исполнил одну из ведущих ролей в новом клипе артистки на композицию “Инстадрама”.
Светлана Лобода посвятила трогательный пост сыгравшему в ее новом клипе актеру Алексею Зловедову

В своем профиле Светлана Лобода недавно представила новый клип, а теперь решила рассказать поклонникам о том, как проходил процесс съемок. В частности, в одном из новых постов знаменитость представила фолловерам Алексея Зловедова, именно он стал ее партнером на съемках видео на композицию “Инстадрама”. Артистка высказала слова благодарности в адрес модели, в том числе за то, что он находился рядом. Актера Лобода назвала человеком, который обладает большим сердцем и глубоким взглядом. Дополнила пост певица несколькими фото, для которых позирует в компании Зловедова.

Премьера клипа Светланы Лободы состоялась официально 13 февраля, он доступен для просмотра в YouTube. Всего за сутки с момента выхода просмотреть видео успели более 656 тысяч пользователей площадки, большинство отзывов оказались положительными.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55

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