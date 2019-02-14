Светлана Лобода посвятила трогательный пост сыгравшему в ее новом клипе актеру Алексею Зловедову

В своем профиле Светлана Лобода недавно представила новый клип, а теперь решила рассказать поклонникам о том, как проходил процесс съемок. В частности, в одном из новых постов знаменитость представила фолловерам Алексея Зловедова, именно он стал ее партнером на съемках видео на композицию “Инстадрама”. Артистка высказала слова благодарности в адрес модели, в том числе за то, что он находился рядом. Актера Лобода назвала человеком, который обладает большим сердцем и глубоким взглядом. Дополнила пост певица несколькими фото, для которых позирует в компании Зловедова.Премьера клипа Светланы Лободы состоялась официально 13 февраля, он доступен для просмотра в YouTube. Всего за сутки с момента выхода просмотреть видео успели более 656 тысяч пользователей площадки, большинство отзывов оказались положительными.