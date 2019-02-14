АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры X-T30
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Елена Малышева сватает своего младшего сына

Младшему сыну Елены Малышевой Василию уже 28 лет, но он до сих пор еще не может найти спутницу жизни. В интервью для «GAZLIVE» ведущая сватала холостого наследника, а также рассказала о личной жизни.
Елена Малышева сватает своего младшего сына

Недавно телеведущую пригласили в студию шоу известного рэпера Басты, которое выходит на Youtube. Малышева рассказывала о своем муже и двух сыновьях, которыми очень гордиться. Она поделилась подробностями их личной жизни. Старший сын ведущей Юрий является доктором и по совместительству креативным продюсером программы «Жить здорово!». Известно также, что он женат уже практически 5 лет.
Елена Малышева сватает своего младшего сына

Младший сын Василий занимается собственным бизнесом и живет на две страны. Именно его сватала Елена Малышева. Она отметила, что он чудесный молодой человек, предложив девушкам присмотреться к молодому и перспективному наследнику. Телеведущая также рассказала и о своем муже. Она призналась, что за 31 год совместной жизни пришлось пройти через всякое, однако она очень счастлива рядом с любимым избранником.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Деппа показала в Instagram
Елена Малышева сватает своего младшего
Disney показал первый тизер "Холодного
Глафира Тарханова в День всех
Филипп Киркоров получил от поклонницы
Съемки фильма Discovery о перевале
Настя Ивлеева не может сдержать эмоций
Ирина Дубцова представила новую песню в
Антарктические ледники прогибаются
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram
Анна Калашникова обнажилась для
Виктория Лопырёва показала в Instagram
СМИ: Анна Семенович и другие звезды
Наследница Даны Борисовой Полина
РПЦ предлагает уравнять права ребёнка и
Екатерина Варнава предложила
Ученые: Мозг новорожденных по-взрослому
Друзь страдает от повышенного давления
Денис Клявер заинтриговал поклонников
Представители Семена Слепакова
Эксперты спрогнозировали излишек
Юлия Высоцкая поделилась атмосферными
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры
Прохор Шаляпин и Виталина
Надежда Сысоева поддержала девушку,
Жесты шимпанзе имеют сходство с речью
В Усолье-Сибирском родители дважды
Звезда “Интернов” Марина Куделинская
Медленные сперматозоиды не в состоянии
Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский
Просмотреть все новости