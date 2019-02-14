Елена Малышева сватает своего младшего сына
Младшему сыну Елены Малышевой Василию уже 28 лет, но он до сих пор еще не может найти спутницу жизни. В интервью для «GAZLIVE» ведущая сватала холостого наследника, а также рассказала о личной жизни.
Недавно телеведущую пригласили в студию шоу известного рэпера Басты, которое выходит на Youtube. Малышева рассказывала о своем муже и двух сыновьях, которыми очень гордиться. Она поделилась подробностями их личной жизни. Старший сын ведущей Юрий является доктором и по совместительству креативным продюсером программы «Жить здорово!». Известно также, что он женат уже практически 5 лет.
Младший сын Василий занимается собственным бизнесом и живет на две страны. Именно его сватала Елена Малышева. Она отметила, что он чудесный молодой человек, предложив девушкам присмотреться к молодому и перспективному наследнику. Телеведущая также рассказала и о своем муже. Она призналась, что за 31 год совместной жизни пришлось пройти через всякое, однако она очень счастлива рядом с любимым избранником.
Недавно телеведущую пригласили в студию шоу известного рэпера Басты, которое выходит на Youtube. Малышева рассказывала о своем муже и двух сыновьях, которыми очень гордиться. Она поделилась подробностями их личной жизни. Старший сын ведущей Юрий является доктором и по совместительству креативным продюсером программы «Жить здорово!». Известно также, что он женат уже практически 5 лет.
Младший сын Василий занимается собственным бизнесом и живет на две страны. Именно его сватала Елена Малышева. Она отметила, что он чудесный молодой человек, предложив девушкам присмотреться к молодому и перспективному наследнику. Телеведущая также рассказала и о своем муже. Она призналась, что за 31 год совместной жизни пришлось пройти через всякое, однако она очень счастлива рядом с любимым избранником.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:38