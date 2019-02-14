Disney показал первый тизер "Холодного сердца 2"
Disney показал на YouTube первый тизер "Холодного сердца 2". Продолжение мультипликационного мюзикла выйдет 28 ноября.
Студия Walt Disney выставила на видеохостинге YouTube дебютный короткий трейлер предстоящего "Холодного сердца 2". В ролике можно видеть, что основное действие мультфильма будет происходить за пределами королевства Эренделл. Главная героиня Эльза использует свою волшебную силу превращать воду в лёд и снег, переправляясь через океан. Также в тизере показали других, полюбившихся зрителю персонажей: снеговика Олафа, сестру Эльзы Анну и Кристоффа, её возлюбленного.
На больших экранах продолжение мюзикла можно будет увидеть в ноябре этого года. Работают над второй частью проекта те же режиссёры, что создали первую часть. Напомним, что "Холодное сердце" снимали Крис Бак и его коллега Дженнифер Ли.
Мультфильм вышел в прокат в 2013 году и получил внушительные сборы 1,3 млрд долларов, а также одобрение публики. Оригинальный тизер второй части уже перевели на русский язык.
Студия Walt Disney выставила на видеохостинге YouTube дебютный короткий трейлер предстоящего "Холодного сердца 2". В ролике можно видеть, что основное действие мультфильма будет происходить за пределами королевства Эренделл. Главная героиня Эльза использует свою волшебную силу превращать воду в лёд и снег, переправляясь через океан. Также в тизере показали других, полюбившихся зрителю персонажей: снеговика Олафа, сестру Эльзы Анну и Кристоффа, её возлюбленного.
На больших экранах продолжение мюзикла можно будет увидеть в ноябре этого года. Работают над второй частью проекта те же режиссёры, что создали первую часть. Напомним, что "Холодное сердце" снимали Крис Бак и его коллега Дженнифер Ли.
Мультфильм вышел в прокат в 2013 году и получил внушительные сборы 1,3 млрд долларов, а также одобрение публики. Оригинальный тизер второй части уже перевели на русский язык.
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:25