Disney показал первый тизер "Холодного сердца 2"





Студия Walt Disney выставила на видеохостинге YouTube дебютный короткий трейлер предстоящего "Холодного сердца 2". В ролике можно видеть, что основное действие мультфильма будет происходить за пределами королевства Эренделл. Главная героиня Эльза использует свою волшебную силу превращать воду в лёд и снег, переправляясь через океан. Также в тизере показали других, полюбившихся зрителю персонажей: снеговика Олафа, сестру Эльзы Анну и Кристоффа, её возлюбленного.На больших экранах продолжение мюзикла можно будет увидеть в ноябре этого года. Работают над второй частью проекта те же режиссёры, что создали первую часть. Напомним, что "Холодное сердце" снимали Крис Бак и его коллега Дженнифер Ли.Мультфильм вышел в прокат в 2013 году и получил внушительные сборы 1,3 млрд долларов, а также одобрение публики. Оригинальный тизер второй части уже перевели на русский язык.