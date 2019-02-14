Глафира Тарханова в День всех влюбленных ошиблась аэропортом

Глафира Тарханова решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Актриса опубликовала видео и рассказала, как она сегодня утром ошиблась аэропортом. Знаменитость поведала, что за последние несколько дней 8 раз летала на самолете, и когда приехала в Домодедово и не увидела своих коллег, поняла что нужно было ехать в Шереметьево. Но актриса не расстроилась, ведь рейсы на Минск были с этого аэропорта, и она прибудет на выступление вовремя. Также Глафира Тарханова не забыла поздравить своих подписчиков с праздников, отметив, что влюблена в мужа.Подписчик написали: "Доброе утро Глафира! С праздником Вас! Удачного Вам дня!", "Надеюсь ты в итоге везде успела", "Какая у вас нагрузка. Бедная. Успехов.", "Везения вам и хороших гастролей!", "Удачи Вам, Глафира! С Днем всех влюбленных!", "Хорошо, что все хорошо закончилось".