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Глафира Тарханова в День всех влюбленных ошиблась аэропортом

В социально сети Instagram Глафира Тарханова рассказала своим фанатам, как в День всех влюбленных ошиблась аэропортом. Актриса сообщила, что вместо Шереметьево она приехала в Домодедово.

Глафира Тарханова в День всех влюбленных ошиблась аэропортом

Глафира Тарханова решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram. Актриса опубликовала видео и рассказала, как она сегодня утром ошиблась аэропортом. Знаменитость поведала, что за последние несколько дней 8 раз летала на самолете, и когда приехала в Домодедово и не увидела своих коллег, поняла что нужно было ехать в Шереметьево. Но актриса не расстроилась, ведь рейсы на Минск были с этого аэропорта, и она прибудет на выступление вовремя. Также Глафира Тарханова не забыла поздравить своих подписчиков с праздников, отметив, что влюблена в мужа.

Глафира Тарханова в День всех влюбленных ошиблась аэропортом

Подписчик написали: "Доброе утро Глафира! С праздником Вас! Удачного Вам дня!", "Надеюсь ты в итоге везде успела", "Какая у вас нагрузка. Бедная. Успехов.", "Везения вам и хороших гастролей!", "Удачи Вам, Глафира! С Днем всех влюбленных!", "Хорошо, что все хорошо закончилось".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:16

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