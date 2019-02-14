Съемки фильма Discovery о перевале Дятлова чуть не оказались под угрозой срыва из-за запрета директора театра
Съемки документального фильма Discovery о загадочной гибели туристов на перевале Дятлова чуть не оказались под угрозой срыва из-за запрета директора театра драмы. Работа над проектом "Неизвестная экспедиция" должна состояться 14 февраля, но Алексей Бадаев в этот день назначил собрание, и не собирался отпускать актеров на съемки.
Как рассказал Дмитрий Артемьев, который помогает американским телевизионщикам в организационных вопросах, ситуация изменилась, и теперь актеры готовы приступить к работе утром. Это продюсеру сообщил Илья Порошин, актер екатеринбургского культурного учреждения.
Алексей Бадаев, из-за чьего собрания едва не сорвался проект Discovery, объяснил: о том, что собрание состоится в понедельник Дмитрий Артемьев знал раньше, а также обещал решить организационные аспекты. По словам главы театра, продюсер, вероятно, ничего не решил, но сам Алексей Бадаев узнал о курьезе лишь сегодня, не желая менять планы всего коллектива. Он отметил: актеры будут участвовать в съемках "в свободное время".
Американский телеканал заинтересовался тайной перевала на Северном Урале, где в 1959 году погибла при невыясненных обстоятельствах группа Дятлова.
Как рассказал Дмитрий Артемьев, который помогает американским телевизионщикам в организационных вопросах, ситуация изменилась, и теперь актеры готовы приступить к работе утром. Это продюсеру сообщил Илья Порошин, актер екатеринбургского культурного учреждения.
Алексей Бадаев, из-за чьего собрания едва не сорвался проект Discovery, объяснил: о том, что собрание состоится в понедельник Дмитрий Артемьев знал раньше, а также обещал решить организационные аспекты. По словам главы театра, продюсер, вероятно, ничего не решил, но сам Алексей Бадаев узнал о курьезе лишь сегодня, не желая менять планы всего коллектива. Он отметил: актеры будут участвовать в съемках "в свободное время".
Американский телеканал заинтересовался тайной перевала на Северном Урале, где в 1959 году погибла при невыясненных обстоятельствах группа Дятлова.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:04