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Филипп Киркоров получил от поклонницы после концерта “непристойное предложение”

Филипп Киркоров получил от одной из своих поклонниц “непристойное деловое предложение”, что случилось после концерта. Соответствующее видео появилось на странице артиста в Instagram.
Филипп Киркоров получил от поклонницы после концерта “непристойное предложение”

Филипп Киркоров активно посещает с концертами города России, а накануне артист побывал в Екатеринбурге. После выступления перед публикой певец решил немного пообщаться с поклонниками. В процессе одна из фанаток призналась, что уже долгие годы мечтает поцеловать своего кумира в щеку. Затем незнакомка заявляет, что у нее к исполнителю “деловое предложение”, интересуясь, готов ли он к разврату. У своих подписчиков Киркоров поинтересовался, стоит ли ему соглашаться на такой “призыв”.

Многие поклонники знаменитости посоветовали артисту воздержаться от любых “развратных действий”, а некоторые поведение девушки посчитали слишком откровенным. Другие же не разглядели ничего плохого в том, чтобы Филипп Киркоров позволил фанатке поцеловать себя.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:09

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