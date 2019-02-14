Филипп Киркоров получил от поклонницы после концерта “непристойное предложение”

Филипп Киркоров активно посещает с концертами города России, а накануне артист побывал в Екатеринбурге. После выступления перед публикой певец решил немного пообщаться с поклонниками. В процессе одна из фанаток призналась, что уже долгие годы мечтает поцеловать своего кумира в щеку. Затем незнакомка заявляет, что у нее к исполнителю “деловое предложение”, интересуясь, готов ли он к разврату. У своих подписчиков Киркоров поинтересовался, стоит ли ему соглашаться на такой “призыв”.Многие поклонники знаменитости посоветовали артисту воздержаться от любых “развратных действий”, а некоторые поведение девушки посчитали слишком откровенным. Другие же не разглядели ничего плохого в том, чтобы Филипп Киркоров позволил фанатке поцеловать себя.