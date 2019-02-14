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Ирина Дубцова представила новую песню в честь Дня святого Валентина

Отечественная певица выпустила новую композицию, получившую название “Я люблю тебя до Луны”. Таким образом 37-летняя артистка решила поздравить поклонников с Днем святого Валентина.
Ирина Дубцова представила новую песню в честь Дня святого Валентина

Ирина Дубцова решила порадовать своих многочисленных фанатов в День всех влюбленных, уведомив их о выходе новой песни в ее исполнении. Композиция с символичным названием “Я люблю тебя до Луны” официально доступна для прослушивания на главных музыкальных площадках, в том числе iTunes и Spotify. Знаменитость также напомнила, что пока все влюбленные празднуют День святого Валентина, она отмечает свое 37-летие.

В комментариях фолловеры выразили восторг от выхода очередной песни, признавшись, что соскучились по новому творчеству Ирины Дубцовой, поэтому такой сюрприз для них стал приятным. Кроме того, пользователи Instagram, где и появился соответствующий пост певицы, начали активно поздравлять своего кумира с личным праздником, желая успехов во всех делах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:55

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