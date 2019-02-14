Антарктические ледники прогибаются из-за скопления талой воды





Ранее специалисты не принимали во внимание такой фактор, но именно он мог стать причиной стремительного разрушения шельфового ледника Ларсен-B в 2002 году, чей возраст составлял 1000 лет. Дело в том, что вода намного плотнее льда, поэтому ее скопление на поверхности ледника приводит к его деформации. Периодическое скопление и стекание вызывают колебания льда, из-за чего он может растрескаться на мелкие фрагменты.Исследователи решили выяснить, прогибается ли под скоплением талой воды ледник Мак-Мердо. Для этого они установили на его поверхности 12 станций GPS, измерявших в режиме реального времени точную высоту данных участков. Замеры показали, что при исключении колебаний, обусловленных приливами, существуют определенные отклонения, вызванные накоплением талой воды. В участках, где скапливалась вода, лед мог прогибаться почти на метр.