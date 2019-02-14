Антарктические ледники прогибаются из-за скопления талой воды
Американские ученые установили, что из-за скопления талой воды антарктические ледники километровой толщины могут прогибаться, а впоследствии растрескиваться на множество крупных айсбергов. Оказалось, что в теплую погоду шельфовый ледник тает одновременно снизу и сверху, при этом талая вода, если не стекает сразу, образует на поверхности достаточно крупные водоемы.
Ранее специалисты не принимали во внимание такой фактор, но именно он мог стать причиной стремительного разрушения шельфового ледника Ларсен-B в 2002 году, чей возраст составлял 1000 лет. Дело в том, что вода намного плотнее льда, поэтому ее скопление на поверхности ледника приводит к его деформации. Периодическое скопление и стекание вызывают колебания льда, из-за чего он может растрескаться на мелкие фрагменты.
Исследователи решили выяснить, прогибается ли под скоплением талой воды ледник Мак-Мердо. Для этого они установили на его поверхности 12 станций GPS, измерявших в режиме реального времени точную высоту данных участков. Замеры показали, что при исключении колебаний, обусловленных приливами, существуют определенные отклонения, вызванные накоплением талой воды. В участках, где скапливалась вода, лед мог прогибаться почти на метр.
Ранее специалисты не принимали во внимание такой фактор, но именно он мог стать причиной стремительного разрушения шельфового ледника Ларсен-B в 2002 году, чей возраст составлял 1000 лет. Дело в том, что вода намного плотнее льда, поэтому ее скопление на поверхности ледника приводит к его деформации. Периодическое скопление и стекание вызывают колебания льда, из-за чего он может растрескаться на мелкие фрагменты.
Исследователи решили выяснить, прогибается ли под скоплением талой воды ледник Мак-Мердо. Для этого они установили на его поверхности 12 станций GPS, измерявших в режиме реального времени точную высоту данных участков. Замеры показали, что при исключении колебаний, обусловленных приливами, существуют определенные отклонения, вызванные накоплением талой воды. В участках, где скапливалась вода, лед мог прогибаться почти на метр.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:48