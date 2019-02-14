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Настя Ивлеева не может сдержать эмоций из-за баннера со своим фото

Настя Ивлеева поделилась с подписчиками в Instagram фотографией на фоне баннера со своим изображением. Премьеру нового сериала она ждет с большим волнением, отметив, что не может сдерживать свои эмоции.
Настя Ивлеева не может сдержать эмоций из-за баннера со своим фото

Сериал «Туристическая полиция» с ведущей в главной роли выйдет уже в конце февраля. Недавно Ивлеева делилась своими эмоциями по поводу этого события и рассказывала подписчикам, как гордиться своей первой ролью в сериале. На этот раз блогер и новоиспеченная актриса сфотографировалась на фоне баннера с рекламой премьеры многосерийного фильма. Она призналась подписчикам, что не может налюбоваться билбордом и еле сдерживает слезы.

Известно, что комедийный сериал рассказывает о работе полицейских в туристическом городе в разгар сезона. Стражи порядка будут попадать в самые неожиданные смешные ситуации и находить из них еще более неординарные выходы.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:00

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