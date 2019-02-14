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Анна Хилькевич опубликовала в Instagram откровенный снимок

На странице Анны Хилькевич в Instagram появился новый пост. Звезда молодежного телесериала "Универ" показала подписчикам весьма откровенный снимок.

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram откровенный снимок

Анна Хилькевич любит публиковать фото и видео в социальных сетях. Также актриса рассказывает своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад звезда молодежного телесериала "Универ" в Instagram показала откровенное фото. На черно-белом снимке Анна Хилькевич запечатлена в плавках с высокой посадкой, а свою оголенную грудь она прикрыла руками. В комментарии знаменитость написала: "Что-то давно не было фотографий в купальнике... и без".

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram откровенный снимок

Преданные поклонники Анны Хилькевич отреагировали моментально. Они написали: "Аня, у вас красивая фигура. Красивая ровная спинка", " Фото очень хорошее", "Супер, и не скажешь, что мать двоих детей)", "Мне нравиться эта фотография", "Любим тебя в любом образе!", "Какая красотка!!", "Очень красиво". За весьма короткий промежуток времени пост набрал более 108 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:40

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