Анна Хилькевич опубликовала в Instagram откровенный снимок





Анна Хилькевич любит публиковать фото и видео в социальных сетях. Также актриса рассказывает своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад звезда молодежного телесериала "Универ" в Instagram показала откровенное фото. На черно-белом снимке Анна Хилькевич запечатлена в плавках с высокой посадкой, а свою оголенную грудь она прикрыла руками. В комментарии знаменитость написала: "Что-то давно не было фотографий в купальнике... и без".Преданные поклонники Анны Хилькевич отреагировали моментально. Они написали: "Аня, у вас красивая фигура. Красивая ровная спинка", " Фото очень хорошее", "Супер, и не скажешь, что мать двоих детей)", "Мне нравиться эта фотография", "Любим тебя в любом образе!", "Какая красотка!!", "Очень красиво". За весьма короткий промежуток времени пост набрал более 108 тысяч лайков.