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Анна Калашникова обнажилась для откровенной фотосессии ради возлюбленного

Анна Калашникова полностью обнажилась ради участия в откровенной фотосессии, проходившей в стиле постера к фильму “Красота по-американски”. На такую съемку модель решилась ради возлюбленного.
Анна Калашникова обнажилась для откровенной фотосессии ради возлюбленного

Анна Калашникова после родов долгое время восстанавливала фигуру, и в итоге ей это удалось, благодаря чему модель смогла вернуться к съемкам. Однако обычно теледива участвует в относительно скромных фотосессиях, а также она редко радует поклонников пикантными фото. В честь Дня святого Валентина знаменитость решила сделать исключение и согласилась на достаточно откровенную съемку, для которой позирует совершенно голой среди роз. Таким образом Калашникова решила удивить своего молодого человека, сообщает “СтарХит”.
Анна Калашникова обнажилась для откровенной фотосессии ради возлюбленного

Модель признается, что ради сохранения фигуры ей приходится следовать диетам, соблюдая особый рацион. Калашникова ограничивает себя в мучном, регулярно посещает бассейн, а также фитнес-центр. По мнению звезды, залогом стройности являются не только гены, но также и физические нагрузки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:34

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