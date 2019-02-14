АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры X-T30
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Виктория Лопырёва показала в Instagram фотографию с сыном

Недавно родившая Виктория Лопырёва показала в Instagram фотографию с сыном. По признанию модели, малыш родился крепким и совершенно здоровым.
Виктория Лопырёва показала в Instagram фотографию с сыном

Лопырёва 7 февраля сообщила поклонникам, что в её жизни наступил счастливейший день, и она дала жизнь своему сыну. Рожала модель, как и многие российские звёзды, в солнечном штате США. Первые недели жизни ребёнка знаменитость остаётся с ним в Майами. Роскошные апартаменты у пляжа Лопырёва показала на фотографии.

Комнату для мамы и новорождённого украсили множеством цветов и шаров. Модель засняли лежащей на диване с поздравительной открыткой в руках. На её груди устроился сын от Игоря Булатова, российского бизнесмена. Напомним, что возлюбленный покинул предыдущую семья также с маленьким ребёнком ради Лопырёвой.

"Я наслаждалась последними месяцами беременности, чувствовала в себе новую жизнь и ожидала судьбоносной встречи", - признаётся звезда.

Лопырёва не сомневалась, что роды пройдут отлично, однако изумилась тому, как легко они ей дались. Теперь модель не может принять решение, стоит ли делать сыну прививки, о чём она поинтересовалась у своих подписчиц.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Деппа показала в Instagram
Елена Малышева сватает своего младшего
Disney показал первый тизер "Холодного
Глафира Тарханова в День всех
Филипп Киркоров получил от поклонницы
Съемки фильма Discovery о перевале
Настя Ивлеева не может сдержать эмоций
Ирина Дубцова представила новую песню в
Антарктические ледники прогибаются
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram
Анна Калашникова обнажилась для
Виктория Лопырёва показала в Instagram
СМИ: Анна Семенович и другие звезды
Наследница Даны Борисовой Полина
РПЦ предлагает уравнять права ребёнка и
Екатерина Варнава предложила
Ученые: Мозг новорожденных по-взрослому
Друзь страдает от повышенного давления
Денис Клявер заинтриговал поклонников
Представители Семена Слепакова
Эксперты спрогнозировали излишек
Юлия Высоцкая поделилась атмосферными
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры
Прохор Шаляпин и Виталина
Надежда Сысоева поддержала девушку,
Жесты шимпанзе имеют сходство с речью
В Усолье-Сибирском родители дважды
Звезда “Интернов” Марина Куделинская
Медленные сперматозоиды не в состоянии
Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский
Просмотреть все новости