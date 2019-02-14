Виктория Лопырёва показала в Instagram фотографию с сыном

"Я наслаждалась последними месяцами беременности, чувствовала в себе новую жизнь и ожидала судьбоносной встречи", - признаётся звезда.

Лопырёва 7 февраля сообщила поклонникам, что в её жизни наступил счастливейший день, и она дала жизнь своему сыну. Рожала модель, как и многие российские звёзды, в солнечном штате США. Первые недели жизни ребёнка знаменитость остаётся с ним в Майами. Роскошные апартаменты у пляжа Лопырёва показала на фотографии.Комнату для мамы и новорождённого украсили множеством цветов и шаров. Модель засняли лежащей на диване с поздравительной открыткой в руках. На её груди устроился сын от Игоря Булатова, российского бизнесмена. Напомним, что возлюбленный покинул предыдущую семья также с маленьким ребёнком ради Лопырёвой.Лопырёва не сомневалась, что роды пройдут отлично, однако изумилась тому, как легко они ей дались. Теперь модель не может принять решение, стоит ли делать сыну прививки, о чём она поинтересовалась у своих подписчиц.