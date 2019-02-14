СМИ: Анна Семенович и другие звезды рассказали о своей первой любви в честь Дня святого Валентина





По словам Анны Семенович, она влюбилась в 14 лет на спортивных сборах, а объектом ее внимания стал юноша на год старше. Она очень стеснялась и боялась подойти к нему, скрывая чувства. На дискотеке перед отъездом парень сам пригласил будущую артистку на танец и признался в симпатии, а она смутилась и убежала. Встретились они снова через несколько месяцев, тогда Семенович не стала упускать шанс и они начали отношения. Свидания были целомудренными и милыми, а в знак своей любви подростки даже прыгнули с тарзанки вниз головой, но уже спустя полгода пара рассталась.Стас Костюшкин впервые влюбился еще в школе, объектом его симпатии стала отличница, тогда как сам он часто имел двойки. Благодаря общению с одноклассницей будущий артист стал учиться лучше, они часто ходили вместе на дискотеки, а еще именно из-за первой любви артист на употребляет спиртное. Как-то он пообещал ей, что до свадьбы не будет пить алкоголь, а потом понял, что начинать уже поздно.Вячеслав Манучаров впервые влюбился во время посещения языковой школы в Лондоне, именно с девушкой оттуда у телеведущего случился первый поцелуй, артист даже прогуливал ради возлюбленной уроки. За Ольгой Кабо в школе ухаживал молодой поэт, но потом оказалось, что признавался в чувствам он сразу нескольким, за что ему устроили “очную ставку”. Виталина Цымбалюк-Романовская влюбилась в 11 лет в творческого молодого человека с длинными волосами. Однако парень не замечал будущую пианистку, поскольку она была слишком юной.