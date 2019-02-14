Наследница Даны Борисовой Полина подняла руку на мать





Дана Борисова недавно помирилась с родной дочерью Полиной Аксеновой. Девочка переехала жить к звездной маме от отца. Но через какое-то время знаменитость заметила, что наследница очень грубо себя ведет по отношению к родительнице. Она нецензурно выражалась при матери.Теледива сообщила журналистам, что недавно 11-летняя Полина ударила Дану Борисову в ответ на просьбу идти учить уроки. Ребенок нанес удар прямо в грудь, от чего артистка согнулась и не могла дышать. Он был таким сильным, что звезде пришлось вызвать "Скорую". Дане Борисовой порекомендовали обратиться в правоохранительные органы, но она решила не подставлять наследницу.После переживаний у звезды поднялось давление. Она призналась, что такая реакция могла быть вызвана и методами воспитания. Представительница российского шоу-биза ограничила доступ ребенку к Сети, поменяла пароли, и уменьшила материальные потребности подростка. Вместо 1000 рублей в день Полина получала от артистки только 200.После такого инцидента Дана Борисова отправила Полину Аксенову к отцу, а теперь о примирении ведущей и девочки не может быть даже речи.