Друзь страдает от повышенного давления после обвинений в мошенничестве





Знаток «Что? Где? Когда?» недавно был обвинен главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Последний заявил, что Друзь пытался выяснить правильные ответы на вопросы программы в обмен на «откат» от выигрыша.Обвиненный очень тяжело воспринял ситуацию. Александр Друзь заявляет, что его давление подскочило до 180/90, и в данный момент он занимается восстановлением своего самочувствия. Знаток рассказал, что пытается поправить здоровье постельным режимом, а также лекарствами.По словам Друзя, Илья Бер обвинил его безосновательно. Он считает, что редактор опорочил его имя и честь таким серьезным инцидентом, однако устраивать судебные разбирательства пока не собирается.