АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры X-T30
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Друзь страдает от повышенного давления после обвинений в мошенничестве

Александр Друзь жалуется на плохое самочувствие после обвинений в мошенничестве. Он сообщил журналистам о резком повышении давления.
Друзь страдает от повышенного давления после обвинений в мошенничестве

Знаток «Что? Где? Когда?» недавно был обвинен главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Последний заявил, что Друзь пытался выяснить правильные ответы на вопросы программы в обмен на «откат» от выигрыша.

Обвиненный очень тяжело воспринял ситуацию. Александр Друзь заявляет, что его давление подскочило до 180/90, и в данный момент он занимается восстановлением своего самочувствия. Знаток рассказал, что пытается поправить здоровье постельным режимом, а также лекарствами.

По словам Друзя, Илья Бер обвинил его безосновательно. Он считает, что редактор опорочил его имя и честь таким серьезным инцидентом, однако устраивать судебные разбирательства пока не собирается.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наследница Даны Борисовой Полина
РПЦ предлагает уравнять права ребёнка и
Екатерина Варнава предложила
Ученые: Мозг новорожденных по-взрослому
Друзь страдает от повышенного давления
Денис Клявер заинтриговал поклонников
Представители Семена Слепакова
Эксперты спрогнозировали излишек
Юлия Высоцкая поделилась атмосферными
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры
Прохор Шаляпин и Виталина
Надежда Сысоева поддержала девушку,
Жесты шимпанзе имеют сходство с речью
В Усолье-Сибирском родители дважды
Звезда “Интернов” Марина Куделинская
Медленные сперматозоиды не в состоянии
Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский
Ученые: Подводные газы способны
Валерий Леонтьев намекнул поклонникам
Электрокар Porsche Taycan проходит
Ксения Бородина недовольна ценами
Дмитрий Маликов исполнил для
Ольга Бузова восхитилась фигурой Анны
Ученые из Израиля обучили собак
Kia вывела на тесты свой новый
Победителя номинации «Грэмми» обвинили
В День святого Валентина Павел Мамаев
Учёные: Обработанное мясо провоцирует
Ученые обнаружили в Индонезии новый вид
BMW выпустит спортивные кроссоверы X3 M
Просмотреть все новости