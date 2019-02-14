Друзь страдает от повышенного давления после обвинений в мошенничестве
Александр Друзь жалуется на плохое самочувствие после обвинений в мошенничестве. Он сообщил журналистам о резком повышении давления.
Знаток «Что? Где? Когда?» недавно был обвинен главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Последний заявил, что Друзь пытался выяснить правильные ответы на вопросы программы в обмен на «откат» от выигрыша.
Обвиненный очень тяжело воспринял ситуацию. Александр Друзь заявляет, что его давление подскочило до 180/90, и в данный момент он занимается восстановлением своего самочувствия. Знаток рассказал, что пытается поправить здоровье постельным режимом, а также лекарствами.
По словам Друзя, Илья Бер обвинил его безосновательно. Он считает, что редактор опорочил его имя и честь таким серьезным инцидентом, однако устраивать судебные разбирательства пока не собирается.
Знаток «Что? Где? Когда?» недавно был обвинен главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Последний заявил, что Друзь пытался выяснить правильные ответы на вопросы программы в обмен на «откат» от выигрыша.
Обвиненный очень тяжело воспринял ситуацию. Александр Друзь заявляет, что его давление подскочило до 180/90, и в данный момент он занимается восстановлением своего самочувствия. Знаток рассказал, что пытается поправить здоровье постельным режимом, а также лекарствами.
По словам Друзя, Илья Бер обвинил его безосновательно. Он считает, что редактор опорочил его имя и честь таким серьезным инцидентом, однако устраивать судебные разбирательства пока не собирается.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:47