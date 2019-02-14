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Ученые: Мозг новорожденных по-взрослому распознает лица

Итальянские ученые, изучив мозговую активность у новорожденных младенцев, пришли к выводу, что в процессе распознавания лиц у них задействованы те же отделы мозга, что и у взрослых. Так, во время распознавания лиц у новорожденных наблюдалась повышенная активность в участке затылочно-височного отдела мозга.
Ученые: Мозг новорожденных по-взрослому распознает лица

В эксперименте сотрудников Университета Тренто приняли участие 10 младенцев, чей возраст не превышал четырех дней. Ученые из различных геометрических фигур составили правильно ориентированное «лицо», перевернутое и перекошенное «лица», а затем стали показывать полученные изображения младенцам. Оказалось, что при виде правильного «лица» у новорожденных наблюдалась максимальная активность в правом полушарии мозга, а точнее в затылочно-височном и затылочно-теменном отделах.

По словам руководителя эксперимента Марко Буятти, в затылочно-височном отделе мозга находится веретенообразная извилина, отвечающая у взрослого человека за распознавание лица, а также цвета и иную визуальную информацию. Аналогичные отделы в процессе распознавания лиц задействованы в мозгу даже у однодневных новорожденных.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:55

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