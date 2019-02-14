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Денис Клявер заинтриговал поклонников новостью о сотрудничестве со Стасом Пьехой

Известный исполнитель Денис Клявер заинтриговал своих многочисленных поклонников новостью о сотрудничестве со Стасом Пьехой. Соответствующий пост 43-летний артист разместил в своем Instagram.
Денис Клявер заинтриговал поклонников новостью о сотрудничестве со Стасом Пьехой

В личном профиле Денис Клявер поделился снимком, для которого позирует в компании своего коллеги Стаса Пьехи. В кадре видны только части лиц знаменитостей. При этом в подписи к посту экс-участник дуэта “Чай вдвоем” отметил, что они с “братцем” решили организовать кое-что “напополам”. О чем именно идет речь, автор публикации уточнять не стал, однако предложил поклонникам озвучить собственные варианты. Также певец оставил под записью хэштег “ленинградцы”, что может служить намеком.

Большинство фолловеров сделали предположение, что Денис Клявер и Стас Пьеха решились на творческое сотрудничество. Наиболее вероятным интернет-аудитория считает скорый выход совместной композиции. Фанаты артистов не исключают, что песня, записанная в дуэте, непременно станет популярной.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:40

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