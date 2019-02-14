Юлия Высоцкая поделилась атмосферными снимками из Венеции

Юлия Высоцкая не раз заявляла о своей любви к Венеции, часто посещая этот итальянский населенный пункт. Пока ее коллеги по цеху наведываются в теплые страны и нежатся на пляже, знаменитость решила снова отправиться в город на воде. В своем профиле 45-летняя актриса опубликовала серию снимков, где позирует на фоне местных каналов. Свой пост артистка сопроводила достаточно лаконичной подписью: “Вечер. Февраль. Чернила”.В комментариях поклонники начали расхваливать кумира, восхищаясь тем, насколько искренней и настоящей выглядит на фото Юлия Высоцкая. Фолловеры поблагодарили актрису за хорошее настроение, а сам пост на странице знаменитости успел собрать свыше 26 тысяч отметок “Мне нравится” за непродолжительный срок.