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Юлия Высоцкая поделилась атмосферными снимками из Венеции

Отечественная телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками атмосферными снимками из Венеции. Соответствующий пост 45-летняя актриса разместила в своем Instagram.
Юлия Высоцкая поделилась атмосферными снимками из Венеции

Юлия Высоцкая не раз заявляла о своей любви к Венеции, часто посещая этот итальянский населенный пункт. Пока ее коллеги по цеху наведываются в теплые страны и нежатся на пляже, знаменитость решила снова отправиться в город на воде. В своем профиле 45-летняя актриса опубликовала серию снимков, где позирует на фоне местных каналов. Свой пост артистка сопроводила достаточно лаконичной подписью: “Вечер. Февраль. Чернила”.

В комментариях поклонники начали расхваливать кумира, восхищаясь тем, насколько искренней и настоящей выглядит на фото Юлия Высоцкая. Фолловеры поблагодарили актрису за хорошее настроение, а сам пост на странице знаменитости успел собрать свыше 26 тысяч отметок “Мне нравится” за непродолжительный срок.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:16

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