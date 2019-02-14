Представители Семена Слепакова опровергли слухи о его госпитализации





По утверждениям источников, врачи давно диагностировали у Семена Слепакова проблемы с сердцем, однако на лечение звезда Comedy Club согласился только сейчас. Неизвестно, является ли попадание в больницу для артиста плановым, либо же его госпитализировали экстренно. Предполагается, что по меньшей мере в течение нескольких дней комик будет оставаться в медучреждении под наблюдением специалистов.После диагностики, а также некоторых профилактических мероприятий, Семену Слепакову потребуется пройти реабилитацию, поскольку также имело место хирургическое вмешательство. Сам отечественный комик пока никак не комментировал сообщения о своем пребывании в больнице, а его концертный директор и помощница сообщили журналистам, что первый раз слышат о таком инциденте. Звезда после отдыха будет готовиться к вечернему выступлению, посвятив свой день репетициям.