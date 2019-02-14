В Fujifilm подтвердили выпуск камеры X-T30





Fujifilm X-T30 оснащена тем же 26,1-мегапиксельным X-Trans CMOS 4 APS-C датчиком с задней подсветкой и X-процессором 4, что и X-T3, вместо 24,3-мегапиксельного X-Trans CMOS III датчика X-T20 и X-T3. Устройство получило множество функциональных возможностей, отсутствующих в X-T20, таких, как режим Sports Finder, который захватывает изображения со скоростью 30 кадр/с с 1,25-кратным кадрированием (и электронным затвором), а также монохромные настройки, позволяющие наносить теплые оттенки на черно-белые изображения. Кроме того, фотоаппарат способен записывать видео 4K в вариантах 4K UHD и 4K DCI.Fujifilm также выбрала порт USB Type-C, а не разъем 3,5 мм, что позволяет подключать наушники с разъемом USB-C прямо к корпусу. Этот порт также может заряжать USB. X-T30 дебютирует с некоторыми новыми функциями, которые в конечном итоге станут доступны пользователям X-T3 через обновление прошивки. К ним относится новая опция выбора лица, которая даст возможность пользователю смещать приоритет между объектами, когда в кадре обнаружено несколько лиц.Электронный видоискатель камеры с разрешением 2,36 млн пикселей теперь стал ярче, с 500 кд/м2 на X-T20 до 800 кд/м2. Кроме того, при установке в режим Boost подача обновляется со скоростью 100 кадров в секунду для лучшей плавности. Сенсорный ЖК-экран имеет диагональ 3 дюйма.X-T30 будет доступен в тех же черном и серебристом вариантах, что и предыдущие модели в линейке, и они поступят в продажу 20 марта на рынок Великобритании, В мае выйдет версия в цвете серебристый уголь. X-T30 будет стоить 849 фунтов в Великобритании и 899 долларов в США.