Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская встретили День святого Валентина в ванне с шампанским

В своем профиле в Instagram Прохор Шаляпин поделился снимком, для которого позирует в компании Цымбалюк-Романовской. В частности, пара лежит в ванне с пеной, удерживая в руках бокалы с напитком. Пианистка в качестве “закуски” использует клубнику. Всех своих фолловеров артист поздравил с Днем всех влюбленных, а также поинтересовался, как именно они проводят этот праздник.Многие подписчики были рады видеть Прохора Шаляпина и его избранницу вместе в этот день. Публика до последнего сомневалась, что артист вернется с отдыха, куда он отправился без Цымбалюк-Романовской. В комментариях пользователи начали поздравлять возлюбленных, выражая надежду на то, что их отношения окажутся крепкими и будут приносить только счастье. “Лайками” публикацию оценили более 20 тысяч юзеров.