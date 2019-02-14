Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская встретили День святого Валентина в ванне с шампанским
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская проводят вместе свой первый День святого Валентина. Пара решила встретить этот праздник в ванне, распивая там шампанское и заедая клубникой.
В своем профиле в Instagram Прохор Шаляпин поделился снимком, для которого позирует в компании Цымбалюк-Романовской. В частности, пара лежит в ванне с пеной, удерживая в руках бокалы с напитком. Пианистка в качестве “закуски” использует клубнику. Всех своих фолловеров артист поздравил с Днем всех влюбленных, а также поинтересовался, как именно они проводят этот праздник.
Многие подписчики были рады видеть Прохора Шаляпина и его избранницу вместе в этот день. Публика до последнего сомневалась, что артист вернется с отдыха, куда он отправился без Цымбалюк-Романовской. В комментариях пользователи начали поздравлять возлюбленных, выражая надежду на то, что их отношения окажутся крепкими и будут приносить только счастье. “Лайками” публикацию оценили более 20 тысяч юзеров.
В своем профиле в Instagram Прохор Шаляпин поделился снимком, для которого позирует в компании Цымбалюк-Романовской. В частности, пара лежит в ванне с пеной, удерживая в руках бокалы с напитком. Пианистка в качестве “закуски” использует клубнику. Всех своих фолловеров артист поздравил с Днем всех влюбленных, а также поинтересовался, как именно они проводят этот праздник.
Многие подписчики были рады видеть Прохора Шаляпина и его избранницу вместе в этот день. Публика до последнего сомневалась, что артист вернется с отдыха, куда он отправился без Цымбалюк-Романовской. В комментариях пользователи начали поздравлять возлюбленных, выражая надежду на то, что их отношения окажутся крепкими и будут приносить только счастье. “Лайками” публикацию оценили более 20 тысяч юзеров.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:08