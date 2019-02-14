Надежда Сысоева поддержала девушку, попросившую Тимати послушать ее песни посредством уличного баннера

В своем аккаунте Надежда Сысоева поделилась постом, который заметила на странице у другой девушки. Последняя позаботилась о появлении на улице баннера, где обратилась к Тимати. Она надеется, что известный рэп-исполнитель обратит на нее внимание и послушает композиции, записанные молодой артисткой. Звезда Comedy Woman выразила уверенность в том, что сбываться должны даже наиболее “безумные” мечты, поэтому своих фолловеров она призвала поддержать пользовательницу сервиса.В частности, Сысоева попросила в комментариях под ее постом отметить официальный аккаунт Тимати. Актриса надеется, что таким образом им вместе удастся привлечь внимание шоумена к просьбе молодого таланта. Многие фолловеры последовали призыву кумира.