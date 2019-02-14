Надежда Сысоева поддержала девушку, попросившую Тимати послушать ее песни посредством уличного баннера
Надежда Сысоева решила поддержать девушку, которая посредством уличного баннера попросила отечественного рэпера Тимати послушать ее песни. Соответствующий пост звезда шоу Comedy Woman обнародовала на личной странице в Instagram.
В своем аккаунте Надежда Сысоева поделилась постом, который заметила на странице у другой девушки. Последняя позаботилась о появлении на улице баннера, где обратилась к Тимати. Она надеется, что известный рэп-исполнитель обратит на нее внимание и послушает композиции, записанные молодой артисткой. Звезда Comedy Woman выразила уверенность в том, что сбываться должны даже наиболее “безумные” мечты, поэтому своих фолловеров она призвала поддержать пользовательницу сервиса.
В частности, Сысоева попросила в комментариях под ее постом отметить официальный аккаунт Тимати. Актриса надеется, что таким образом им вместе удастся привлечь внимание шоумена к просьбе молодого таланта. Многие фолловеры последовали призыву кумира.
В своем аккаунте Надежда Сысоева поделилась постом, который заметила на странице у другой девушки. Последняя позаботилась о появлении на улице баннера, где обратилась к Тимати. Она надеется, что известный рэп-исполнитель обратит на нее внимание и послушает композиции, записанные молодой артисткой. Звезда Comedy Woman выразила уверенность в том, что сбываться должны даже наиболее “безумные” мечты, поэтому своих фолловеров она призвала поддержать пользовательницу сервиса.
В частности, Сысоева попросила в комментариях под ее постом отметить официальный аккаунт Тимати. Актриса надеется, что таким образом им вместе удастся привлечь внимание шоумена к просьбе молодого таланта. Многие фолловеры последовали призыву кумира.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:03