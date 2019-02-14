АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры X-T30
EUR 74.39 USD 65.68
Курс валют на 14.02.2019

Надежда Сысоева поддержала девушку, попросившую Тимати послушать ее песни посредством уличного баннера

Надежда Сысоева решила поддержать девушку, которая посредством уличного баннера попросила отечественного рэпера Тимати послушать ее песни. Соответствующий пост звезда шоу Comedy Woman обнародовала на личной странице в Instagram.
Надежда Сысоева поддержала девушку, попросившую Тимати послушать ее песни посредством уличного баннера

В своем аккаунте Надежда Сысоева поделилась постом, который заметила на странице у другой девушки. Последняя позаботилась о появлении на улице баннера, где обратилась к Тимати. Она надеется, что известный рэп-исполнитель обратит на нее внимание и послушает композиции, записанные молодой артисткой. Звезда Comedy Woman выразила уверенность в том, что сбываться должны даже наиболее “безумные” мечты, поэтому своих фолловеров она призвала поддержать пользовательницу сервиса.

В частности, Сысоева попросила в комментариях под ее постом отметить официальный аккаунт Тимати. Актриса надеется, что таким образом им вместе удастся привлечь внимание шоумена к просьбе молодого таланта. Многие фолловеры последовали призыву кумира.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наследница Даны Борисовой Полина
РПЦ предлагает уравнять права ребёнка и
Екатерина Варнава предложила
Ученые: Мозг новорожденных по-взрослому
Друзь страдает от повышенного давления
Денис Клявер заинтриговал поклонников
Представители Семена Слепакова
Эксперты спрогнозировали излишек
Юлия Высоцкая поделилась атмосферными
В Fujifilm подтвердили выпуск камеры
Прохор Шаляпин и Виталина
Надежда Сысоева поддержала девушку,
Жесты шимпанзе имеют сходство с речью
В Усолье-Сибирском родители дважды
Звезда “Интернов” Марина Куделинская
Медленные сперматозоиды не в состоянии
Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский
Ученые: Подводные газы способны
Валерий Леонтьев намекнул поклонникам
Электрокар Porsche Taycan проходит
Ксения Бородина недовольна ценами
Дмитрий Маликов исполнил для
Ольга Бузова восхитилась фигурой Анны
Ученые из Израиля обучили собак
Kia вывела на тесты свой новый
Победителя номинации «Грэмми» обвинили
В День святого Валентина Павел Мамаев
Учёные: Обработанное мясо провоцирует
Ученые обнаружили в Индонезии новый вид
BMW выпустит спортивные кроссоверы X3 M
Просмотреть все новости