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Звезда “Интернов” Марина Куделинская рассказала об издевательствах со стороны возлюбленного

Отечественная актриса Марина Куделинская, известная публике по сериалу “Интерны”, рассказала об издевательствах со стороны одного из своих возлюбленных в “Судьбе человека”. Знаменитость имела немало романов, но ни один не сделал ее счастливой.
Звезда “Интернов” Марина Куделинская рассказала об издевательствах со стороны возлюбленного
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Накануне Марина Куделинская побывала в студии проекта, где откровенно ответила на вопросы о своих прежних отношениях. Сперва актриса пыталась их строить с Кириллом Дубровицким, после чего ее сердце смог завоевать коллега по цеху Сергей Виноградов. Последний к тому моменту уже состоял в браке, но знаменитость не могла избавиться от своих чувств. С предпринимателем Геннадием Беляковым Куделинская в союзе прожила три года, но после многочисленных ссор и упреков они расстались.

Следующим избранником звезды кино стал некий Влад, имеющий связь с криминальным миром. Когда актриса попыталась уйти, реакция мужчины оказалась агрессивной. Ухажер связал возлюбленной руки, сбрил ей брови и подстриг. После он привязал артистку к дереву и даже наводил на нее пистолет, но выстрел сделать не решался. Спустя время самого мужчину убили, что случилось на глазах Марины Куделинской. Затем у знаменитости были еще одни отношения с молодым человеком по имени Андрей, у пары родился сын, но союз тоже оказался недолгим.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:47

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