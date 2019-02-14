Жесты шимпанзе имеют сходство с речью человека





По результатам исследования стало известно, что такой невербальный способ общения соответствует законам лингвистики, по принципу которых разговаривают люди. Таким образом, к животным оказались применимы около 60 типов жестов, которые также относятся к человеческому общению.Ученые выяснили, что один из законов квантитативной лингвистики, а именно закон Менцерата-Альтмана широко применим к шимпанзе. Он гласит, что размеры предложений зависят от придаточных конструкций, находящихся в нем. Именно по такому принципу проявлялись жесты обезьян. Самые частые из них были короткими, а предложения с длинной конструкцией включили не длинные составные части.Известно, что методы общения приматов по своему принципу очень схожи с общением детей до двух лет. Исследователи продолжат изучать закономерности коммуникации у других животных.