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Жесты шимпанзе имеют сходство с речью человека

Шимпанзе не обладают возможностью говорить. Однако их жесты имеют сходство с человеческой речью, как выяснили ученые после новых наблюдений за животными.

Жесты шимпанзе имеют сходство с речью человека

По результатам исследования стало известно, что такой невербальный способ общения соответствует законам лингвистики, по принципу которых разговаривают люди. Таким образом, к животным оказались применимы около 60 типов жестов, которые также относятся к человеческому общению.

Ученые выяснили, что один из законов квантитативной лингвистики, а именно закон Менцерата-Альтмана широко применим к шимпанзе. Он гласит, что размеры предложений зависят от придаточных конструкций, находящихся в нем. Именно по такому принципу проявлялись жесты обезьян. Самые частые из них были короткими, а предложения с длинной конструкцией включили не длинные составные части.

Известно, что методы общения приматов по своему принципу очень схожи с общением детей до двух лет. Исследователи продолжат изучать закономерности коммуникации у других животных.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:00

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