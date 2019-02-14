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Медленные сперматозоиды не в состоянии пройти через суженные половые пути

Американские ученые установили, что медленные сперматозоиды не могут пройти суженные участки в репродуктивном тракте у женщин. Тем самым происходит отбор более быстрых и качественных сперматозоидов, поскольку медленные половые клетки мужчин не способны преодолеть узкие и изогнутые каналы.
Медленные сперматозоиды не в состоянии пройти через суженные половые пути

Сотрудники Корнеллского университета создали микрофлюидное устройство, имитирующее женскую репродуктивную систему. Его ширина варьировалась от 300 до 30 микрометров. Результаты экспериментов с бычьей и человеческой спермой показали, что узкие участки играют роль своеобразных ворот, контролирующих качество семенной жидкости. Хотя специалисты отмечают, что и у медленных сперматозоидов есть шанс пройти этот путь, если двигаться они будут по более сложной траектории.

По словам ученых, помимо узких каналов препятствовать движению сперматозоидов может вязкая субстанция, выделяемая стенками половых путей. Женский организм устроен таким образом, чтобы яйцеклетку мог оплодотворить только самый быстрый сперматозоид из 100 миллионов клеток, попадающих в репродуктивный тракт.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:40

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