Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский рассказал о посещении психиатра в детстве





Как отметил Федор Дунаевский, с рождения он левша, а во времена СССР таких детей обычно заставляли переучиваться для письма правой. Однако благодаря тому, что будущий артист наблюдался у психиатра, ему не пришлось привыкать использовать для письма другую конечность. По словам артиста, он с 14 лет самостоятельно зарабатывал на жизнь, поскольку родители находились в разводе и ему пришлось непросто. Какое-то время Дунаевский работал дворником, имея порядка 75 рублей, а также он успел побыть санитаром в больнице и подрабатывал ночным сторожем.Широкую известность звезде принесла роль в “Курьере”. Пробы на участие в ленте проходили многие артисты того времени, однако режиссер Карен Шахназаров выбрал Дунаевского, несмотря на то, что у того не имелось актерского опыта.