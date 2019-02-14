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Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский рассказал о посещении психиатра в детстве

Актер Федор Дунаевский, известный публике по киноленте “Курьер”, рассказал журналистам, как в детстве часто посещал психиатра. Благодаря этому артисту не пришлось учиться писать правой рукой.
Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский рассказал о посещении психиатра в детстве

Как отметил Федор Дунаевский, с рождения он левша, а во времена СССР таких детей обычно заставляли переучиваться для письма правой. Однако благодаря тому, что будущий артист наблюдался у психиатра, ему не пришлось привыкать использовать для письма другую конечность. По словам артиста, он с 14 лет самостоятельно зарабатывал на жизнь, поскольку родители находились в разводе и ему пришлось непросто. Какое-то время Дунаевский работал дворником, имея порядка 75 рублей, а также он успел побыть санитаром в больнице и подрабатывал ночным сторожем.
Звезда ленты “Курьер” Федор Дунаевский рассказал о посещении психиатра в детстве

Широкую известность звезде принесла роль в “Курьере”. Пробы на участие в ленте проходили многие артисты того времени, однако режиссер Карен Шахназаров выбрал Дунаевского, несмотря на то, что у того не имелось актерского опыта.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:34

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