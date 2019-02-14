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Валерий Леонтьев намекнул поклонникам на последний гастрольный тур

Валерий Леонтьев намекнул поклонникам, что его предстоящий гастрольный тур может оказаться последним. Соответствующий пост артист отечественной эстрады разместил в Instagram.
Валерий Леонтьев намекнул поклонникам на последний гастрольный тур

В своем профиле Валерий Леонтьев проинформировал поклонников, что его юбилейный гастрольный тур стартует официально. Артист в этом году отпразднует свое 70-летие, поэтому постарается выступить везде, где его любят и ждут. Однако исполнитель отметил, что “время сжимается”, тогда как мир по-прежнему огромен. Может случиться и так, добавил Леонтьев, что он не увидится с некоторыми фанатами. “Так нескоро, что…”, — заключил деятель.

В комментариях поклонники поддержали Валерия Леонтьева, выразив надежду на то, что он еще долго будет оставаться в добром здравии. Публика отметила, что любит и всегда ждет своего кумира. Некоторые из фолловеров также надеются, что это не последний для отечественного артиста гастрольный тур.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:24

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