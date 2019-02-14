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Ксения Бородина недовольна ценами билетов на концерт Аллы Пугачевой

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в свободное от съемок время часто посещает различные спектакли, концерты и мероприятия. Поэтому выступление королевы российской эстрады Аллы Пугачевой, который состоится в Государственном Кремлевском Дворце в апреле, не остался без ее внимания.

Ксения Бородина недовольна ценами билетов на концерт Аллы Пугачевой

Теледива планировала послушать песни Примадонны вместе со своей мамой, однако, после того, как ознакомилась с ценами на билеты задумалась, стоит ли оно того.

«Хотела с мамой сходить на Аллу Пугачеву, но я не понимаю, на кого расчет? 10 ряд – 150 тыс.руб», - написала Ксения на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав скриншот с сайта, который занимается продажей билетов.

Ксения Бородина недовольна ценами билетов на концерт Аллы Пугачевой

Нельзя сказать, что Бородина не может себе позволить потратить 300 тысяч рублей на концерт легендарной исполнительницы, но, судя по всему, ей, как и многим другим россиянам, показалось, что тратить столько денег за несколько часов музыки не рационально, и их лучше направить в другое русло.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07

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