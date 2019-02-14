Ксения Бородина недовольна ценами билетов на концерт Аллы Пугачевой

«Хотела с мамой сходить на Аллу Пугачеву, но я не понимаю, на кого расчет? 10 ряд – 150 тыс.руб», - написала Ксения на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав скриншот с сайта, который занимается продажей билетов.





Теледива планировала послушать песни Примадонны вместе со своей мамой, однако, после того, как ознакомилась с ценами на билеты задумалась, стоит ли оно того.Нельзя сказать, что Бородина не может себе позволить потратить 300 тысяч рублей на концерт легендарной исполнительницы, но, судя по всему, ей, как и многим другим россиянам, показалось, что тратить столько денег за несколько часов музыки не рационально, и их лучше направить в другое русло.