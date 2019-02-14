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Ольга Бузова восхитилась фигурой Анны Седоковой

Публика часто критикует популярную исполнительницу Анну Седокову за откровенные фотографии, которые она с завидной регулярностью публикует на своей странице в соцсети Instagram. Однако та старается не реагировать на комментарии хейтеров, продолжая делать то, что ей нравится.

Так, на днях девушка опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой пресс. Оказывается, после третьих родов она была недовольна своим телом, а потому прибегла к интервальному питанию, чтобы сбросить несколько килограмм.

Ольга Бузова восхитилась фигурой Анны Седоковой

В комментариях пользователи буквально засыпали певицу комплиментами. Не осталась в стороне и ведущая скандального реалити-шоу Ольга Бузова. Теледива отметила, что ей очень нравится фигура Седоковой, и она не представляет ее «сушеной воблой», так как упругие ягодицы, грудь – смотрятся очень гармонично и красиво.

Кроме того, звезда «Дома-2» заявила, что ходить после рождения троих детей с таким накаченным прессом не легко.
Стоит сказать, что Оля и сама может похвастаться «кубиками». Благодаря ежедневным репетициям своих номеров и минимуму употребляемых в день калорий Бузова добилась идеальной фигуры, во всяком случае, так считают ее многочисленные поклонники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

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