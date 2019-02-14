Ольга Бузова восхитилась фигурой Анны Седоковой





Так, на днях девушка опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой пресс. Оказывается, после третьих родов она была недовольна своим телом, а потому прибегла к интервальному питанию, чтобы сбросить несколько килограмм.В комментариях пользователи буквально засыпали певицу комплиментами. Не осталась в стороне и ведущая скандального реалити-шоу Ольга Бузова. Теледива отметила, что ей очень нравится фигура Седоковой, и она не представляет ее «сушеной воблой», так как упругие ягодицы, грудь – смотрятся очень гармонично и красиво.Кроме того, звезда «Дома-2» заявила, что ходить после рождения троих детей с таким накаченным прессом не легко.Стоит сказать, что Оля и сама может похвастаться «кубиками». Благодаря ежедневным репетициям своих номеров и минимуму употребляемых в день калорий Бузова добилась идеальной фигуры, во всяком случае, так считают ее многочисленные поклонники.