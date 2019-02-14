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Электрокар Porsche Taycan проходит испытания на севере Швеции

Не секрет, что шпионы стараются запечатлеть на камеру все интересные автомобильные новинки. Электрокар от Porsche не стал исключением, и, недавно они засняли сразу несколько экземпляров модели на территории Швеции.
Электрокар Porsche Taycan проходит испытания на севере Швеции

Впрочем, транспортные средства были закрыты плотным слоем камуфляжа. Сотрудники автоконцерна Porsche неоднократно сообщали, что их электрокары могут выдержать даже экстремально холодную погоду. Несмотря на то, что фотографии сделаны крупным планом, защитный слой не даёт рассмотреть детали машины. Стоит отметить наличие черных легкосплавных дисков, выдвижных дверных ручек и тормозных дисков.

Автор фотографии не смог приблизиться к автомобилю вплотную, поэтому салон электрокара остается секретом. По информации специалистов, суммарная мощность нескольких движков превысит показатель в 610 лошадиных сил. Запас хода на полном заряде - 500 километров.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:15

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