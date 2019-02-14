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Ученые: Подводные газы способны привести к перегреву Земли

Собирающиеся в резервуарах подводные газы способны стать причиной перегрева Земли. К соответствующему заключению по итогам исследований пришли американские ученые.
Ученые: Подводные газы способны привести к перегреву Земли

По утверждениям специалистов, такого рода процессы уже наблюдались на поверхности Земли во время Ледникового периода. Новые результаты указывают в пользу того, что геологические процессы в состоянии спровоцировать резкое нарушение круговорота углерода, а влечет это за собой глобальные изменения. Спрятанные под водой углеродистые резервуары выделяют парниковый газ прямиком в атмосферу по мере нагревания океана. Сегодня вода вновь подвергается нагреванию под воздействием антропогенного глобального потепления.

Авторы работы поясняют, что если вышеупомянутые резервуары в очередной раз раскроются, они станут служить источником внушительного количества парниковых газов, а и без того острые изменения климата усугубятся. Критическая точка может быть достигнута, согласно одному из возможных сценариев, уже к концу столетия. Фактически исследование демонстрирует, что человечество упустило критическую составляющую углеродного баланса океана.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30

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