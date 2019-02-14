Ученые: Подводные газы способны привести к перегреву Земли





По утверждениям специалистов, такого рода процессы уже наблюдались на поверхности Земли во время Ледникового периода. Новые результаты указывают в пользу того, что геологические процессы в состоянии спровоцировать резкое нарушение круговорота углерода, а влечет это за собой глобальные изменения. Спрятанные под водой углеродистые резервуары выделяют парниковый газ прямиком в атмосферу по мере нагревания океана. Сегодня вода вновь подвергается нагреванию под воздействием антропогенного глобального потепления.Авторы работы поясняют, что если вышеупомянутые резервуары в очередной раз раскроются, они станут служить источником внушительного количества парниковых газов, а и без того острые изменения климата усугубятся. Критическая точка может быть достигнута, согласно одному из возможных сценариев, уже к концу столетия. Фактически исследование демонстрирует, что человечество упустило критическую составляющую углеродного баланса океана.