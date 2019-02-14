Ученые: Подводные газы способны привести к перегреву Земли
Собирающиеся в резервуарах подводные газы способны стать причиной перегрева Земли. К соответствующему заключению по итогам исследований пришли американские ученые.
По утверждениям специалистов, такого рода процессы уже наблюдались на поверхности Земли во время Ледникового периода. Новые результаты указывают в пользу того, что геологические процессы в состоянии спровоцировать резкое нарушение круговорота углерода, а влечет это за собой глобальные изменения. Спрятанные под водой углеродистые резервуары выделяют парниковый газ прямиком в атмосферу по мере нагревания океана. Сегодня вода вновь подвергается нагреванию под воздействием антропогенного глобального потепления.
Авторы работы поясняют, что если вышеупомянутые резервуары в очередной раз раскроются, они станут служить источником внушительного количества парниковых газов, а и без того острые изменения климата усугубятся. Критическая точка может быть достигнута, согласно одному из возможных сценариев, уже к концу столетия. Фактически исследование демонстрирует, что человечество упустило критическую составляющую углеродного баланса океана.
По утверждениям специалистов, такого рода процессы уже наблюдались на поверхности Земли во время Ледникового периода. Новые результаты указывают в пользу того, что геологические процессы в состоянии спровоцировать резкое нарушение круговорота углерода, а влечет это за собой глобальные изменения. Спрятанные под водой углеродистые резервуары выделяют парниковый газ прямиком в атмосферу по мере нагревания океана. Сегодня вода вновь подвергается нагреванию под воздействием антропогенного глобального потепления.
Авторы работы поясняют, что если вышеупомянутые резервуары в очередной раз раскроются, они станут служить источником внушительного количества парниковых газов, а и без того острые изменения климата усугубятся. Критическая точка может быть достигнута, согласно одному из возможных сценариев, уже к концу столетия. Фактически исследование демонстрирует, что человечество упустило критическую составляющую углеродного баланса океана.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30