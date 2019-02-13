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Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в качестве модели

Дочь певицы Жасмин Маргарита впервые вышла на подиум в качестве модели в рамках премьеры фильма «Как приручить дракона 3». В свои 7 лет девочка уже уверенно чувствует себя на публике, демонстрируя собственную удовлетворённость новым нарядом.

Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в качестве модели


Певица Жасмин вместе с 7-летней дочерью Маргаритой посетила премьерный показ фильма «Как приручить дракона-3», на котором также прошёл тематический показ мод. Дизайнер Евгения Ким настолько вдохновилась выходом франшизы, что создала линейку детских костюмов по мотивам кинокартины. В этот вечер наследница певицы Маргарита впервые вышла на подиум в качестве модели, и, судя по её виду, осталась этим довольна, как и сама звёздная мать.

Малышка всего неделю назад отпраздновала свой день рождения, а потому участие в модном показе стало для неё ещё одним подарком к празднику, который, к слову, прошёл с размахом в столичном ресторане, куда приехали Алла Пугачёва с детьми, Филипп Киркоров с наследниками, Татьяна Навка и другие представители российского шоу-бизнеса.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:51

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