Дочь Жасмин впервые вышла на подиум в качестве модели
Дочь певицы Жасмин Маргарита впервые вышла на подиум в качестве модели в рамках премьеры фильма «Как приручить дракона 3». В свои 7 лет девочка уже уверенно чувствует себя на публике, демонстрируя собственную удовлетворённость новым нарядом.
Певица Жасмин вместе с 7-летней дочерью Маргаритой посетила премьерный показ фильма «Как приручить дракона-3», на котором также прошёл тематический показ мод. Дизайнер Евгения Ким настолько вдохновилась выходом франшизы, что создала линейку детских костюмов по мотивам кинокартины. В этот вечер наследница певицы Маргарита впервые вышла на подиум в качестве модели, и, судя по её виду, осталась этим довольна, как и сама звёздная мать.
Малышка всего неделю назад отпраздновала свой день рождения, а потому участие в модном показе стало для неё ещё одним подарком к празднику, который, к слову, прошёл с размахом в столичном ресторане, куда приехали Алла Пугачёва с детьми, Филипп Киркоров с наследниками, Татьяна Навка и другие представители российского шоу-бизнеса.
Певица Жасмин вместе с 7-летней дочерью Маргаритой посетила премьерный показ фильма «Как приручить дракона-3», на котором также прошёл тематический показ мод. Дизайнер Евгения Ким настолько вдохновилась выходом франшизы, что создала линейку детских костюмов по мотивам кинокартины. В этот вечер наследница певицы Маргарита впервые вышла на подиум в качестве модели, и, судя по её виду, осталась этим довольна, как и сама звёздная мать.
Малышка всего неделю назад отпраздновала свой день рождения, а потому участие в модном показе стало для неё ещё одним подарком к празднику, который, к слову, прошёл с размахом в столичном ресторане, куда приехали Алла Пугачёва с детьми, Филипп Киркоров с наследниками, Татьяна Навка и другие представители российского шоу-бизнеса.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:51