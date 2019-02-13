Ксения Собчак ответила Вячеславу Манучарову: «Громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор»

«Главная наглость в том, что громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор», – написала Ксения, прикрепив ссылку на шоу Вульфа, чтобы подписчики поняли, о чем она ведет речь.





В своем «Инстаграме» мужчина заявил, что в новом шоу «Осторожно, Собчак!» коллега использовала идею с игральными картами из его программы «Эмпатия Манучи», поэтому должна делиться с ним прибылью.В доказательство своим словам артист выложил кадры из обеих программ, на которых он и Ксения ведут беседу с приглашенными гостями с огромными картами в руках.Собчак не стала отмалчиваться по этому поводу. В своем телеграмм-канале она разместила скриншот обвинения в плагиате, а затем довольно резко прокомментировала сложившуюся ситуацию.Так, девушка сообщила, что даже не знала о существовании шоу, ведущим которого является Вячеслав. Она признала, что идея с картами действительно очень похожа на ту, что использовал Манучаров, но подчеркнула, что остальная часть ее программы полностью авторская, в то время как обвиняющий ее в «воровстве» коллега не может этим похвастаться, ведь идею для своего шоу он украл у популярного публициста Андрея Вульфа.Напомним, что на сегодняшний день теледива выпустила три выпуска своего шоу. Она побеседовала с футболистом Федором Смоловым, скандально-известной Настей Рыбкой, современным российским писателем Алексом Лесли, а также юмористами Михаилом Галустяном и Семеном Слепаковым.