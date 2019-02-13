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Ксения Собчак ответила Вячеславу Манучарову: «Громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор»

На днях Вячеслав Манучаров обвинил бывшую ведущую телепроекта «Дом-2» Ксению Собчак в плагиате.

В своем «Инстаграме» мужчина заявил, что в новом шоу «Осторожно, Собчак!» коллега использовала идею с игральными картами из его программы «Эмпатия Манучи», поэтому должна делиться с ним прибылью.

Ксения Собчак ответила Вячеславу Манучарову: «Громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор»

В доказательство своим словам артист выложил кадры из обеих программ, на которых он и Ксения ведут беседу с приглашенными гостями с огромными картами в руках.

Собчак не стала отмалчиваться по этому поводу. В своем телеграмм-канале она разместила скриншот обвинения в плагиате, а затем довольно резко прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ксения Собчак ответила Вячеславу Манучарову: «Громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор»

Так, девушка сообщила, что даже не знала о существовании шоу, ведущим которого является Вячеслав. Она признала, что идея с картами действительно очень похожа на ту, что использовал Манучаров, но подчеркнула, что остальная часть ее программы полностью авторская, в то время как обвиняющий ее в «воровстве» коллега не может этим похвастаться, ведь идею для своего шоу он украл у популярного публициста Андрея Вульфа.

Ксения Собчак ответила Вячеславу Манучарову: «Громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор»

«Главная наглость в том, что громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор», – написала Ксения, прикрепив ссылку на шоу Вульфа, чтобы подписчики поняли, о чем она ведет речь.

Напомним, что на сегодняшний день теледива выпустила три выпуска своего шоу. Она побеседовала с футболистом Федором Смоловым, скандально-известной Настей Рыбкой, современным российским писателем Алексом Лесли, а также юмористами Михаилом Галустяном и Семеном Слепаковым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:58

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