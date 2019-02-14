Дмитрий Маликов исполнил для подписчиков новую композицию

В новом ролике Дмитрий Маликов сидит на стуле у рояля-синтезатора, посредством которого и исполняет новую мелодию, написанную им незадолго до публикации. В подписи к посту артист отметил, что на него внезапно нахлынуло вдохновение, а ближе к окончанию видео добавил, что это только начало. Таким образом 49-летний певец дал своим фолловерам надежду на то, что они могут дождаться от него полноценного музыкального произведения.В комментариях большинство подписчиков страницы Дмитрия Маликова восхитились талантом своего кумира. Публика отметила, что мелодия получилась “надрывной”, заставляя их сердце биться в такт. Часть юзеров выразили надежду, что певец покажет им конечный результат работы. Просмотреть запись успели более 17 тысяч пользователей.