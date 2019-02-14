Дмитрий Маликов исполнил для подписчиков новую композицию
Отечественный певец Дмитрий Маликов исполнил для своих многочисленных подписчиков новую композицию. Соответствующий пост появился на странице 49-летнего артиста в Instagram.
В новом ролике Дмитрий Маликов сидит на стуле у рояля-синтезатора, посредством которого и исполняет новую мелодию, написанную им незадолго до публикации. В подписи к посту артист отметил, что на него внезапно нахлынуло вдохновение, а ближе к окончанию видео добавил, что это только начало. Таким образом 49-летний певец дал своим фолловерам надежду на то, что они могут дождаться от него полноценного музыкального произведения.
В комментариях большинство подписчиков страницы Дмитрия Маликова восхитились талантом своего кумира. Публика отметила, что мелодия получилась “надрывной”, заставляя их сердце биться в такт. Часть юзеров выразили надежду, что певец покажет им конечный результат работы. Просмотреть запись успели более 17 тысяч пользователей.
В новом ролике Дмитрий Маликов сидит на стуле у рояля-синтезатора, посредством которого и исполняет новую мелодию, написанную им незадолго до публикации. В подписи к посту артист отметил, что на него внезапно нахлынуло вдохновение, а ближе к окончанию видео добавил, что это только начало. Таким образом 49-летний певец дал своим фолловерам надежду на то, что они могут дождаться от него полноценного музыкального произведения.
В комментариях большинство подписчиков страницы Дмитрия Маликова восхитились талантом своего кумира. Публика отметила, что мелодия получилась “надрывной”, заставляя их сердце биться в такт. Часть юзеров выразили надежду, что певец покажет им конечный результат работы. Просмотреть запись успели более 17 тысяч пользователей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:00