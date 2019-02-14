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Победителя номинации «Грэмми» обвинили в плагиате

Главной награды шестьдесят первой церемонии награждения «Грэмми» удостоился музыкант, автор и исполнитель Childish Gambino, который выступает в стиле рэп. После награждения в сторону певца поступили обвинения от рэп-исполнитель Джейзи Харли в плагиате.
Победителя номинации «Грэмми» обвинили в плагиате

Childish Gambino с песней, которая имеет название «This is America» занял первые места и получил награды в таких номинациях, как «Песня года», «Запись года», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео».

В композиция «This is America» идет речь о проблемах Соединенных Штатов, которые связаны с расовыми вопросами. Она наполнена отчетливым политическим посылом. Еще один американский рэпер Джейз Харли выступил с заявлением, что победная песня является плагиатом. По словам знаменитости она очень похожа по смыслу и манере исполнения на его собственное произведение «American Pharaoh». Отметим, что это не первое обвинение Childish Gambino в воровстве интеллектуальной собственности со стороны Харли. Однако, со стороны первого исполнителя не последовало никаких ответов на предъявленные обвинения.
Победителя номинации «Грэмми» обвинили в плагиате

Джейз Харли возмущен поведением Childish Gambino, который не появился на награждении, чем упустил шанс выступить с большой сцена с рассказом о проблемах афроамериканцев.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00

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