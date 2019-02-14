Победителя номинации «Грэмми» обвинили в плагиате





Childish Gambino с песней, которая имеет название «This is America» занял первые места и получил награды в таких номинациях, как «Песня года», «Запись года», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео».В композиция «This is America» идет речь о проблемах Соединенных Штатов, которые связаны с расовыми вопросами. Она наполнена отчетливым политическим посылом. Еще один американский рэпер Джейз Харли выступил с заявлением, что победная песня является плагиатом. По словам знаменитости она очень похожа по смыслу и манере исполнения на его собственное произведение «American Pharaoh». Отметим, что это не первое обвинение Childish Gambino в воровстве интеллектуальной собственности со стороны Харли. Однако, со стороны первого исполнителя не последовало никаких ответов на предъявленные обвинения.Джейз Харли возмущен поведением Childish Gambino, который не появился на награждении, чем упустил шанс выступить с большой сцена с рассказом о проблемах афроамериканцев.