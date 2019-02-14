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Kia вывела на тесты свой новый компактный кроссовер Tusker

Новый компакткросс от Kia под названием Tusker будет построен на такой же модульной платформе, как и Hyundai Creta следующего поколения. Транспортное средство уже тестируют на дорогах, и вскоре выпустят в продажу для мирового авторынка.
Kia вывела на тесты свой новый компактный кроссовер Tusker

Шпионские снимки машины опубликовали представители издания Motor1. Официальный дебют транспортного средства состоится уже грядущей весной. На изображении кроссовер скрывается под плотным слоем камуфляжа, но уже можно судить по его дизайну, выполненному в стиле концепт-кара SP, дебютировавшего во время индийского автосалона в прошлом года. В сравнении с прототипом новинка отличается переработанной оптикой и иными бамперами. К слову, конкуренты Kia Tusker и Hyundai Creta нового поколения обладают одинаковой модульной платформой.

В подкапотном пространстве машины разместится 1,4-литровый движок на 140 лошадиных сил, однако не исключается появление атмосферного 2,0-литрового двигателя на 150 лошадиных сил.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:00

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