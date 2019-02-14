В День святого Валентина Павел Мамаев сыграет в футбол против сотрудников ФСИН





Павел Мамаев станет членом команды заключенных, сыграют которые против сотрудников ФСИН. Несмотря на то, что футболист находится в заключении, он старается тренироваться и держать себя в форме. Обсуждалась игра долгое время, стороны не могли определиться с датой сражения, однако в итоге решили организовать матч 14 февраля. Аккредитацию для освещения мероприятия, по утверждениям источников, успели пройти более 50 СМИ.Обычные зрители присутствовать на игре не смогут, следить за результатами они получат возможность посредством информационных лент. Форму и площадку для игры в “Бутырке” уже подготовили. Александр Кокорин участвовать в матче не сможет по причине наличия у него травмы. В частности, на фоне проблем с ногой медики решительно не рекомендуют футболисту нагрузки.