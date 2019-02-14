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Учёные: Обработанное мясо провоцирует развитие смертельно опасной жировой болезни печени

Учёные рассказали о том, что обработанное мясо способно провоцировать развитие смертельно опасной жировой болезни печени. В качестве альтернативы вредным для внутренних органов продуктам эксперты предлагают переходить на средиземноморскую диету — рыбу, зерновые и овощи.

Учёные: Обработанное мясо провоцирует развитие смертельно опасной жировой болезни печени


Группа учёных из Университета Эразма по результатам масштабного обследования более 3,5тысяч англичан пришла к выводу, что обработанное мясо провоцирует развитие смертельно опасной жировой болезни печени. Наиболее опасным для человека стало именно красное мясо, так как в нём больше всего насыщенных жиров, которые со временем накапливаются в организме и приводит к поражению органа. Стоит отметить, что к обработанным мясным продуктам относятся колбасные изделия, копчёности, готовые стейки в вакуумных упаковках, в которых присутствуют усилители вкуса, и другие вещества, позволяющие товару храниться дольше.

Эксперты, опираясь на результаты проделанной работы, акцентируют внимание на важности контроля питания, а также рекомендуют более детально изучить особенности средиземноморской диеты, состоящей из рыбы, зерновых и овощей.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 04:00

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