Ученые обнаружили в Индонезии новый вид “коммуникабельного” паука





Речь идет о виде Chikunia nigra, который отличается от сородичей социальными навыками. Авторы работы отмечают, что членистоногое имеет тесную связь с другим представителем Chikunia. В отличие от преобладающего числа несколько агрессивных и склонных к каннибализму сородичей, два вида Chikunia охотно живут вместе в больших колониях. Специалисты подчеркивают, что две колонии смешанных видов в природе можно обнаружить крайне редко. Уникально и то, что оба вида членистоногих кормят своих детенышей, не исключается забота о чужом потомстве.Ученые считают, что благодаря гармоничному образу жизни и относительно безвредному отношению к людям указанные пауки впоследствии могут послужить в роли контроллеров вредителей. Питаются Chikunia nigra преимущественно белой мухой, причиняющей значительный вред посевам, поэтому с их помощью можно попытаться защитить сельское хозяйство, сократив использование химических веществ и пестицидов.