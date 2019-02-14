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Ученые обнаружили в Индонезии новый вид “коммуникабельного” паука

Ученые во время исследований на территории Индонезии обнаружили новый вид “коммуникабельного” паука, близкий к представителям Chikunia. Работа проводилась сотрудниками Лондонского университета.
Ученые обнаружили в Индонезии новый вид “коммуникабельного” паука

Речь идет о виде Chikunia nigra, который отличается от сородичей социальными навыками. Авторы работы отмечают, что членистоногое имеет тесную связь с другим представителем Chikunia. В отличие от преобладающего числа несколько агрессивных и склонных к каннибализму сородичей, два вида Chikunia охотно живут вместе в больших колониях. Специалисты подчеркивают, что две колонии смешанных видов в природе можно обнаружить крайне редко. Уникально и то, что оба вида членистоногих кормят своих детенышей, не исключается забота о чужом потомстве.

Ученые считают, что благодаря гармоничному образу жизни и относительно безвредному отношению к людям указанные пауки впоследствии могут послужить в роли контроллеров вредителей. Питаются Chikunia nigra преимущественно белой мухой, причиняющей значительный вред посевам, поэтому с их помощью можно попытаться защитить сельское хозяйство, сократив использование химических веществ и пестицидов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 03:00

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