Наталья Подольская на видео показала выступление трехлетнего сына в стиле хэви-метал

На видео показан сын Подольской и Владимира Преснякова Артемий. Мальчик держит в руках игрушечный микрофон и громко исполняет композицию на иностранном языке. В подписи к публикации звездная мать описала выбранный наследником стиль как смесь хэви - металла и рэпа. Также знаменитость пошутила, что композиция “заряжена” на хороший и добрый сон. Своим фолловерам 36-летняя исполнительница пожелала спокойной ночи.В комментариях большинство подписчиков оценили старания юного Артемия. Многие пользователи предположили, что такими темпами мальчик быстро решит пойти по следам родителей и удариться в музыку, поскольку с самого детства ребенок растет в творческой атмосфере. Просмотреть ролик успели более 118 тысяч пользователей.