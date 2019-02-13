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Наталья Подольская на видео показала выступление трехлетнего сына в стиле хэви-метал

Наталья Подольская поделилась с поклонниками видео, на котором ее сын делает свои первые шаги исполнения в стиле хэви - метал. Соответствующий ролик певица обнародовала на личной странице в Instagram.
Наталья Подольская на видео показала выступление трехлетнего сына в стиле хэви-метал

На видео показан сын Подольской и Владимира Преснякова Артемий. Мальчик держит в руках игрушечный микрофон и громко исполняет композицию на иностранном языке. В подписи к публикации звездная мать описала выбранный наследником стиль как смесь хэви - металла и рэпа. Также знаменитость пошутила, что композиция “заряжена” на хороший и добрый сон. Своим фолловерам 36-летняя исполнительница пожелала спокойной ночи.

В комментариях большинство подписчиков оценили старания юного Артемия. Многие пользователи предположили, что такими темпами мальчик быстро решит пойти по следам родителей и удариться в музыку, поскольку с самого детства ребенок растет в творческой атмосфере. Просмотреть ролик успели более 118 тысяч пользователей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:56

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