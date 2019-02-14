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BMW выпустит спортивные кроссоверы X3 M и X4 M

В связи с успехом крупных кроссоверов вроде X5 M и X6 M руководство автоконцерна BMW приняло решение о разработке «заряженных» версий BMW X3 M, X4 M, а также их особых модификаций Competition.
BMW выпустит спортивные кроссоверы X3 M и X4 M

Новые транспортные средства будут оснащаться новыми 3,0-литровыми моторами с увеличенным давлением непосредственного впрыска и двумя фильтрами твердых частиц. Последнее решение положительно повлияет на экологию, отмечают разработчики. Мощность силовых установок у базовых вариаций автомобилей составит около 480 лошадиных сил, у Competition – чуть более 505 лошадиных сил. Моторы будут функционировать в паре с 8-ступенчатым АКПП. С 0 до 100 км/час стандартная версия разгонится примерно за 4,2 секунды, модификация Competition – на 0,1 секунды быстрее. Тем не менее, максимальная скорость будет не самой высокой – ровно 250 км/час.

Кузов кроссовера будет серьезно доработан, а через полгода появится версия, сделанная из углепластика. Предварительные заказы на транспортное средство стартуют уже через 1-2 месяца, а официальные продажи осенью. Стоимость для немецкого рынка составит от 85 тысяч евро – это версия BMW X3 M, на 10 тысяч евро дороже обойдется X4 M Competition.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

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