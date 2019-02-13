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Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи “Кто против?” на канале “Россия 1”

Янина Соколовская, известная украинская журналистка, была выгнана из студии передачи “Кто против?”, выпускаемой в эфире канала “Россия 1”. Во время присутствия на съемках сотрудница СМИ затронула события в Одессе в 2014 году.
Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи “Кто против?” на канале “Россия 1”

Тогда во время пожара в стенах Дома профсоюзов скончались почти 50 граждан, что стало настоящей трагедией. Соколовская в студии обвинила спецслужбы России в том, что это они причастны к случившемуся ЧП. Гостья из Украины неоднократно позволяла себе перебивать других участников дискуссии, а также нелицеприятно высказывалась в адрес присутствующих, переходя в том числе на личные оскорбления.

В спор с журналисткой вступила радиоведущая Анна Шафран, которая назвала высказывания оппонентки “позором”. После ответных реплик Янины Соколовской к ней обратился уже ведущий “Кто против?” Сергей Михеев, настоятельно потребовав, чтобы гостья покинула студию. Деятель отметил, что если бы это был кто-то другой, он “вышвырнул” бы его.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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