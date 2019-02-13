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Старшая сестра предложила Меган Маркл пройти проверку на детекторе лжи

Старшая сестра предложила Меган Маркл пройти проверку на детекторе лжи, чтобы все вокруг узнали о её неискренности с общественностью. Родственница убеждена, что все слова герцогини Сассекской по поводу беспокойства о своей семье — ложь.

Старшая сестра предложила Меган Маркл пройти проверку на детекторе лжи


Старшая сестра Меган Маркл Саманта предложила герцогине Сассекской пройти такую процедуру и наконец показать общественности себя настоящую. Родственница супруги принца Гарри заявляет, что с момента свадьбы та совершенно перестала интересоваться семьёй, начала игнорировать всех, а также пресекает любые попытки связаться с ней. Кроме того, говоря об отце и его здоровье, женщина заверила, что Меган Маркл совершенно не обеспокоена его самочувствием, а все её слова о безуспешных попытках дозвониться полны неискренности.

Саманта считает, что единственным способом показать общественности настоящее лицо своей младшей сестры станет проверка Меган Маркл на детекторе лжи, но откровенно призналась, что на подобное даже не рассчитывает.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:37

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