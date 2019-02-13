Язык карликового хамелеона является самым быстрым на планете - Ученые





Карликовый хамелеон обитает в Танзании. Длина туловища рептилии - 16 мм, а вот язык в 2,5 раза превышает длину тела. Специалисты провели исследование, которое подтвердило: язык существа можно считать одним из быстрых механизмов во всем мире.Кристоферу Андерсону, возглавляющему исследование, пришлось воспользоваться высокоскоростной камерой, которая делает 3 000 кадров в одну секунду. Это позволило проследить, как хамелеон ловит своим сверхбыстрым языком потенциальную добычу.По мнению ученого, эластичные ткани у основания языка позволяют достигать высокой скорости, резко натягиваясь и расслабляясь. Из-за этого язык "выстреливает" после полученной энергии.Исследование показало: скорость языка животного зависит размеров его тела. Доктор Андерсон отметил, что чем меньше размер, тем мощнее и быстрее его язык. Это явление можно считать закономерным согласно теории эволюции, сделал вывод специалист.