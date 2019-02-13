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Ученые обнаружили средневековый манускрипт об инсценировавшей свою смерть монахине-беглянке

Ученые в ходе исследований сумели обнаружить древний манускрипт, который рассказывает о монахине-беглянке, инсценировавшей собственную смерть. Датируется находка XIV столетием.
Ученые обнаружили средневековый манускрипт об инсценировавшей свою смерть монахине-беглянке

Исследователи занимались изучением архивов Йоркского университета, когда случайно наткнулись на манускрипт, упоминающий монахиню Джоан из Лидса. Текст рукописи свидетельствует в пользу того, что несколько столетий назад священнослужительница пошла на инсценировку собственной смерти, поскольку хотела таким образом убежать от данных ею обетов и покинуть стены монастыря Святого Климента.

Автором рукописи является Уильям Мелтон, ставший впоследствии архиепископом, адресовал соответствующее послание он одному из своих подчиненных. В ходе реализации замысла Джоан из Лидса, как упоминается в текстах, создала похожую на себя куклу, разыграв собственную смерть. Таким образом она опорочила свой орден и ее предстояло отыскать и вернуть. По характеру и содержанию манускрипт больше напоминал ученым зарисовку для юмористического шоу. О дальнейшей судьбе монахини сведений нет.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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