Ученые обнаружили средневековый манускрипт об инсценировавшей свою смерть монахине-беглянке





Исследователи занимались изучением архивов Йоркского университета, когда случайно наткнулись на манускрипт, упоминающий монахиню Джоан из Лидса. Текст рукописи свидетельствует в пользу того, что несколько столетий назад священнослужительница пошла на инсценировку собственной смерти, поскольку хотела таким образом убежать от данных ею обетов и покинуть стены монастыря Святого Климента.Автором рукописи является Уильям Мелтон, ставший впоследствии архиепископом, адресовал соответствующее послание он одному из своих подчиненных. В ходе реализации замысла Джоан из Лидса, как упоминается в текстах, создала похожую на себя куклу, разыграв собственную смерть. Таким образом она опорочила свой орден и ее предстояло отыскать и вернуть. По характеру и содержанию манускрипт больше напоминал ученым зарисовку для юмористического шоу. О дальнейшей судьбе монахини сведений нет.