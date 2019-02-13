Дженнифер Лопес появилась на публике в чёрном супер-мини с разрезами

Дженнифер Лопес всегда была и остаётся примером упорной работы над собой, а также любви к собственному телу. Она в очередной раз доказала это, появившись на публике во время съёмок одного из популярных в США телешоу, ведущей которого является Эллен Дедженерес. Певица надела на себя чёрное супер-мини платье с широкими вырезами по бокам, что позволило зрителям достаточно хорошо рассмотреть не только стройные ноги звезды, но и шикарное декольте, а также привлекательные бёдра.Поклонники Дженнифер Лопес давно привыкли к тому, что она всегда держит себя в потрясающей форме, но не перестают удивляться, как в 49 лет певица добивается столь подтянутой и гладкой кожи по всему телу. После выпуска телешоу, где звезда появилась в чёрном супер-мини платье, ни у кого не осталось сомнений, что большинство молодых девушек откровенно позавидовали знаменитости.