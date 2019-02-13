Анастасия Волочкова рассказала о сюрпризах Сулеймана Керимова





По словам Анастасии Волочковой, Керимов являлся романтичной и щедрой натурой, он часто баловал ее приятными сюрпризами. В частности, олигарх мог развешивать у ее окон множество воздушных шаров, а для приятного вечера позволял себе снимать роскошный номер в отеле суммарной площадью порядка 900 кв.м. Вспоминала балерина и о том, как в честь нее бывший возлюбленный прямо на яхте организовал фейерверк.Сейчас Анастасия Волочкова счастлива в отношениях с новым возлюбленным. По уверениям знаменитости, избранник уже сделал ей предложение, вручив в качестве символа помолвки кольцо с внушительным бриллиантом. Балерина ожидает скорого замужества, и это для звезды будет первым официальным браком. Даже с Игорем Вдовиным, отцом дочери Волочковой, последняя не стала обременять себя штампом в паспорте, хотя и согласилась надеть наряд невесты.