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Анастасия Волочкова рассказала о сюрпризах Сулеймана Керимова

Накануне Дня Валентина Анастасия Волочкова решила рассказать поклонникам, какие подарки преподносил ей бывший возлюбленный Сулейман Керимов. Отношения балерины и бизнесмена закончились спустя 3,5 лет романа.
Анастасия Волочкова рассказала о сюрпризах Сулеймана Керимова

По словам Анастасии Волочковой, Керимов являлся романтичной и щедрой натурой, он часто баловал ее приятными сюрпризами. В частности, олигарх мог развешивать у ее окон множество воздушных шаров, а для приятного вечера позволял себе снимать роскошный номер в отеле суммарной площадью порядка 900 кв.м. Вспоминала балерина и о том, как в честь нее бывший возлюбленный прямо на яхте организовал фейерверк.
Анастасия Волочкова рассказала о сюрпризах Сулеймана Керимова

Сейчас Анастасия Волочкова счастлива в отношениях с новым возлюбленным. По уверениям знаменитости, избранник уже сделал ей предложение, вручив в качестве символа помолвки кольцо с внушительным бриллиантом. Балерина ожидает скорого замужества, и это для звезды будет первым официальным браком. Даже с Игорем Вдовиным, отцом дочери Волочковой, последняя не стала обременять себя штампом в паспорте, хотя и согласилась надеть наряд невесты.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07

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